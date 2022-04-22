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    22 апреля 2022, 14:57

    Детский омбудсмен Семенова рассказала о закрытии колонии для несовершеннолетних в Ангарске

    Дарья Морозова

    Колонию для несовершеннолетних закроют в Ангарске. Об этом этом сообщило ИА «ФедералПресс» со ссылкой на детского омбудсмена Приангарья Светлану Семенову.

    «Наши несовершеннолетние будут направляться в Канскую воспитательную колонию Красноярского края», — рассказала она.

    Семенова уточнила, что решение связано с реорганизацией системы ФСИН. Кроме того, сократят колонию в Тайшете и исправительно-лечебное учреждение в Вихоревке.