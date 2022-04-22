Детский омбудсмен Семенова рассказала о закрытии колонии для несовершеннолетних в Ангарске
Колонию для несовершеннолетних закроют в Ангарске. Об этом этом сообщило ИА «ФедералПресс» со ссылкой на детского омбудсмена Приангарья Светлану Семенову.
«Наши несовершеннолетние будут направляться в Канскую воспитательную колонию Красноярского края», — рассказала она.
Семенова уточнила, что решение связано с реорганизацией системы ФСИН. Кроме того, сократят колонию в Тайшете и исправительно-лечебное учреждение в Вихоревке.