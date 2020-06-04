Детский омбудсмен рассказала об идее создать Министерство семьи
Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова поделилась планами по созданию Министерства семьи. Омбудсмена процитировал сайт kp.ru.
«Не нужно спешить, нужно начать с обсуждения пошаговой реформы органов опеки. Она назрела, откладывать нельзя», — заметила Кузнецова.
По данным издания, детский омбудсмен предложила главе государства план по реформированию органов опеки первого июня. Необходимо решить несколько задач — определиться с функционалом работников этих служб и решить, чему именно их обучать.