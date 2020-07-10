Детский омбудсмен рассказала о состоянии девочки из Красногорска, которой на голову упал мешок с мусором

Девочка из Красногорска, получившая травму головы от брошенного с высоты мусорного пакета, сейчас уже может гулять и разговаривать. Детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова рассказала «360» о восстановлении ребенка после травмы.

«У Амины была черепно-мозговая травма, серьезная очень. Операцию провели так, что сейчас ребенок поправляется. Она уже гуляет, разговаривает, общается — у нее нет никаких нарушений. Мы надеемся, что и в дальнейшем все обойдется без последствий», — рассказала Мишонова. Она также поблагодарила врачей-нейрохирургов, которые провели сложную операцию и спасли девочку.

Омбудсмен рассказала, что уже дважды навещала ребенка. Сначала Мишонова была у малышки сразу после операции, когда девочка находилась в медикаментозной коме, а потом приехала через три-четыре дня и увидела, что девочка уже готова поехать к родным домой.

«Сейчас очень важно, чтобы семья — а у нее большая семья, есть брат и сестры, — чтобы они выполняли предписания врачей и очень берегли Амину. У нее сейчас очень много ограничений в связи с травмой. Но мы надеемся, что все будет хорошо. Мы общаемся с родителями, им была предложена разная и всевозможная помощь. От какой-то они отказались — это скромная семья», — пояснила омбудсмен.

Мишонова отметила, что важно не то, какое наказание понесет мальчик, который выкинул пакет с бутылкой. В первую очередь последствия случившегося должны показать, к чему могут привести подобные шалости.

«Для меня лично важно не наказание, а чтобы все осознали всю серьезность ситуации — что любая шалость может привести к трагическим последствиям», — поделилась омбудсмен. Она также обратилась к родителям и сказала, что они должны объяснить детям, что выкидывать мусор из окна нельзя. Ранее мальчик, который выбросил пакет с мусором, извинился перед девочкой и ее родителями.