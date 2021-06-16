Детский омбудсмен рассказал о травле в школе

Уполномоченный по правам ребенка Ольга Ярославская заявила, что была жертвой травли в школе. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Она пояснила, что всегда была высокого роста, из-за чего над ней смеялись одноклассники. Прекратилось это после того, как старший брат научил ее драться.

«Но я не призываю к этому, я стойкий человек, я выстояла, но мысли у меня были крайне тяжелые», — поделилась Ярославская.

Она пояснила, что не рассказывала об этом маме, что является частой проблемой в подобных ситуациях.