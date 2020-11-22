Детский омбудсмен проконтролирует дело о суициде школьника под Волгоградом

«Следственный комитет проводит проверку в рамках уголовного дела, возбужденного по статье „Доведение до самоубийства“. Данное происшествие взято мной под контроль», — заявила она.

Пятнадцатилетний учащийся рос в благополучной семье. Сейчас правоохранители проверяют все его связи, в том числе в социальных сетях.

Болдырева не знает подробностей смерти юноши.

Ранее СМИ написали об опасениях матери подростка. Она полагает, что сын состоял в «группах смерти» и неизвестный в интернете принудил его к суициду. Женщина также считает, что на психологическое состояние несовершеннолетнего повлиял ее развод и образ жизни, изменившийся из-за пандемии коронавируса. Школьник много времени сидел в интернете, в основном ночью. По неофициальным данным, незадолго до гибели подросток позвонил подруге и спросил, пойдет ли она с ним на свидание, девушка отказалась.

Тело школьника нашли в заброшенном здании больницы.