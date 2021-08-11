Детский омбудсмен проинспектировала школы и интернаты в Омске

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова посетила несколько образовательных учреждений Омска. Об этом сообщил «ФедералПресс».

«О многих проблемах региона мы знаем из обращений к нам, многие выявляются в результате проверок специалистов аппарата уполномоченного. Поэтому будем сегодня искать нужные решения», — сообщила Кузнецова.

Детский омбудсмен заехала в адаптивную школу № 12, где познакомилась с особенными детьми. После своего визита Кузнецова отметила, что в перспективе будет организована помощь семьям с особенными детьми в режиме одного окна.

«Это школа „полного цикла“. Тут есть обычные программы, а также для тех, кто находится на домашнем обучении. Дети получают профессиональные навыки, с которыми могут устроиться на работу после получения аттестата», — сказала Кузнецова.