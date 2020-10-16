Детский омбудсмен призвал бороться с зависимостью детей от гаджетов

Помимо прочего, Кузнецова предложила ограничить доступ в Сеть. Она отметила, что ежедневно каждый восьмой ребенок проводит в интернете более пяти часов, а 3% почти все время онлайн.

«Нам, родителям, стараться занимать своих детей созидательной деятельностью. Очень важно, чтобы и Государство помогало. Есть в национальных целях задача о повышении числа детей, вовлеченных в дополнительную деятельность нарастающим итогом», — подчеркнула Кузнецова.

Она обратила внимание на важность создания в регионах специальных организаций, которые будут помогать подросткам, втянутым в деструктивные группы соцсетей. Омбудсмен привела в пример учреждение в Туле. Работающие там специалисты разбираются вместе с детьми в их проблемах, появившихся из-за частого времяпровождения в Сети.