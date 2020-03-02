Детский омбудсмен предложил снизить проходной балл для сирот при поступлении
Детский омбудсмен Анна Кузнецова обозначила, что у детей-сирот должны быть гарантии получить высшее образование. Она предложила снизить им проходной балл при поступлении, передает РИА ФАН.
Кузнецова заметила, что сопровождение сирот после интерната слабо регулируется на федеральном уровне. Они идут в те учреждение, где студентам предоставляется общежитие, поскольку кроме образования им нужно и жилье. Зачастую их выбор падает на профтехучилища, так как они понимают, что не наберут пропускного балла в вуз. Исходя из этого, уполномоченная по правам ребенка предложила снизить проходной балл для абитуриентов-сирот.