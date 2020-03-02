Детский омбудсмен предложил снизить проходной балл для сирот при поступлении

Кузнецова заметила, что сопровождение сирот после интерната слабо регулируется на федеральном уровне. Они идут в те учреждение, где студентам предоставляется общежитие, поскольку кроме образования им нужно и жилье. Зачастую их выбор падает на профтехучилища, так как они понимают, что не наберут пропускного балла в вуз. Исходя из этого, уполномоченная по правам ребенка предложила снизить проходной балл для абитуриентов-сирот.