Общество 19 апреля 2024, 09:11 Детский омбудсмен посетила СИЗО в Мариуполе Детский омбудсмен осмотрела камеры в мариупольском СИЗО Пресс-служба ФСИН по ДНР

Читать 360tv в

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова совершила рабочий визит в Донецкую Народную Республику и изучила условия содержания подростков в мариупольском СИЗО. Об этом сообщило ДАН.

Детский омбудсмен осмотрела камеры для несовершеннолетних и комнату досуга. Львова-Белова побеседовала с подростками об условиях, в которых они содержатся. Она также пообщалась с начальником главного управления ФСИН по ДНР Александром Силаевым.

Реклама

«Глядя на ее общение с несовершеннолетними, мы в очередной раз убедились, что дети всей нашей большой страны в надежных руках, их права всегда под защитой», — отметил он.

По данным пресс-службы регионального управления ФСИН, камеры оснастили телевизорами, холодильниками и душевыми кабинами.

Ранее детский омбудсмен помогла 32 российским детям вернуться на родину из лагерей беженцев в Сирии. Группу детей доставили в Россию на вертолете. После медобследования несовершеннолетних направили к их родственникам.