19 апреля 2024, 09:11
Детский омбудсмен посетила СИЗО в Мариуполе
Детский омбудсмен осмотрела камеры в мариупольском СИЗО
Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова совершила рабочий визит в Донецкую Народную Республику и изучила условия содержания подростков в мариупольском СИЗО. Об этом сообщило ДАН.
Детский омбудсмен осмотрела камеры для несовершеннолетних и комнату досуга. Львова-Белова побеседовала с подростками об условиях, в которых они содержатся. Она также пообщалась с начальником главного управления ФСИН по ДНР Александром Силаевым.
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«Глядя на ее общение с несовершеннолетними, мы в очередной раз убедились, что дети всей нашей большой страны в надежных руках, их права всегда под защитой», — отметил он.
По данным пресс-службы регионального управления ФСИН, камеры оснастили телевизорами, холодильниками и душевыми кабинами.
Ранее детский омбудсмен помогла 32 российским детям вернуться на родину из лагерей беженцев в Сирии. Группу детей доставили в Россию на вертолете. После медобследования несовершеннолетних направили к их родственникам.
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