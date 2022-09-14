Детский омбудсмен поддержал идею принимать детей мигрантов в школы после курсов по русскому языку | 360°

Общество 14 сентября 2022, 13:14 Поделиться Telegram

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Viber Детский омбудсмен поддержал идею принимать детей мигрантов в школы после курсов по русскому языку Детский омбудсмен Львова-Белова: надо обучить детей мигрантов русскому перед школой РИА "Новости"

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Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова поддержала идею главы совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева принимать в школы детей мигрантов после подготовительных курсов по русскому языку. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Это общепринятая практика. Все от этого выиграют. Главное, не изолировать, а помогать в адаптации», — заметила Львова-Белова.

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В сообщении отмечается, что к обсуждению вопроса подключат Минпросвещения РФ для тщательного анализа ситуации и проработки интеграции детей мигрантов в российскую образовательную систему.

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По словам Фадеева, есть классы, где немало детей, плохо владеющих русским языком, что нарушает весь учебный процесс.

«Желательно, чтобы на курсах преподавали учителя, которые будут работать с этими ребятами и дальше. Чтобы это не превратилось в выдачу справки в каком-то миграционном центре», — подчеркнул глава СПЧ.

Ранее сообщалось, что школы Донбасса перешли на российскую программу обучения.

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