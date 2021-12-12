Детский омбудсмен поддержала идею открытия центров для детей с инвалидностью

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова выступила за идею открытия дневных центров для детей с инвалидностью. По ее словам, реализация инициативы откроет для семей большое количество возможностей.

«Проезжая по социальным учреждениям, я вижу, что 30-50% детей там — это дети при живых родителях, из нормальных семей, которые там находятся по заявлению. Это говорит о том, что мы не дорабатываем и не даем силу этой семье, мы не даем альтернативу», — заявила Львова-Белова во время круглого стола «Особые дети — обычная жизнь».

Она добавила, что семьям приходится крайне сложно, если они живут в отдаленных районах без каких-либо форм поддержки. Решение проблемы предложил петербургский фонд «Перспективы». Уполномоченному при президенте рассказали о возможности создания центров дневного пребывания.

По словам омбудсмена, такие центры откроют перед семьями большие возможности. Родители, например, смогут отдохнуть или отправиться на работу. При этом для детей появится способ коммуникации и социализации, написало РИА «Новости».