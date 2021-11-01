Детский омбудсмен поддержал предложение помогать подросткам с работой

Детский омбудсмен Татарстана Ирины Волынец в разговоре с NEWS.ru прокомментировала предложение создать в России единую базу вакансий для подростков. Она отметила, что это защитит детей от неблагонадежных работодателей.

«Создать реестр благонадежных работодателей - это хорошая идея. Она позволит обезопасить детей от неблагонадежных работодателей. С подростками могут заключить договор, а потом не заплатить и у них нет финансовых и юридических возможностей идти в суд. Создание такого реестра было бы очень желательно и он гарантировал бы, что несовершеннолетние работники гарантированно получали бы зарплату за свой труд», — сказала Волынец.

Ранее депутат Денис Майданов заявил, что в России необходимо усовершенствовать трудовое законодательство в сфере трудоустройства подростков и создать базу специальных вакансий для них.