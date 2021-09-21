Детский омбудсмен Петербурга прокомментировал трагедию в Перми

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина рассказала, какие меры нужно принимать для предотвращения трагедий, подобных произошедшей в Пермском университете. Об этом написала газета «Петербургский дневник».

Митянина подчеркнула, что одними запретами решить проблему невозможно. Необходимо тщательно следить за психологическим состоянием детей и подростков.

«Сейчас огромная надежда на психологов и превентивные меры, а также на очень внимательное отношение к меняющемуся поведению подростков, потому что, если рядом нет взрослого, который даже по выражению глаз, поступкам, внешним признакам своевременно не отреагирует, мы, к сожалению, можем прогнозировать повторение таких случаев», — сказала Митянина.