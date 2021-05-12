Детский омбудсмен обратится в МВД для проверки безопасности школ Татарстана

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратится в МВД и Роскомнадзор для проверки безопасности школ Татарстана и активности стрелка в социальных сетях. После выяснения всех причин произошедшего омбудсмен предложила разработать новые меры, чтобы в будущем предотвратить аналогичные преступления.

«Преступник опубликовал угрозы в социальной сети? Должен работать новый федеральный закон о премодерации информации. Приобрел оружие — законно? Нужно проверить. Почему был отчислен? Работали с ним специалисты? В республике порядка 1400 школ, а психологов всего 576. Как был решен вопрос охраны образовательного учреждения? В регионе более 1800 зданий общеобразовательных организаций, а имеют охрану только 1605. Мы обращаемся в прокуратуру, Роскомнадзор, МВД для выяснения этих вопросов», — написала Кузнецова в Facebook.

Она отметила, что после ответа на эти вопросы нужно разработать меры, которые будут совершенствоваться вне зависимости от какого-либо ЧП. Она считает, что нужно скорректировать правила выдачи оружия, обеспечить преемственность работы по профилактике девиантного поведения после достижения совершеннолетнего возраста, укрепить безопасность в учебных учреждениях.

«А еще нужно оградить наших детей от грязи, псевдогероев, наводнивших инфопространство. Наполнить информационных мир наших детей созидательным смыслом и высокими ценностями. Тогда мы не потеряем наших детей ни физически, ни духовно», — добавила она.

Во вторник, 11 мая, в казанской школе №175 19-летний Ильназ Галявиев расстрелял девять человек, среди которых семь школьников. В больнице находится 21 человек: 18 детей и трое взрослых. После задержания стрелок признался, что чувствует себя богом.