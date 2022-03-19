Детский омбудсмен обратился в ООН из-за травли российских детей за рубежом

В ряде государств участились случаи травли российских и русскоговорящих детей по национальному признаку, что необходимо решительно пресечь. С таким сообщением в адрес верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет выступила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Текст письма привел сайт ведомства.

Львова-Белова отметила, что ей поступает информация о нападениях, притеснениях, травле и иных формах дискриминации русскоговорящих детей за пределами России.

«Подобные ситуации всегда вызывали и вызывают особое беспокойство в связи с тем, что дети являются наиболее уязвимой категорией граждан и нуждаются в специальной охране и заботе», — написала омбудсмен.

Также она заявила, что подобные противоправные действия допускаются либо при попустительстве, либо при открытом одобрении властей некоторых государств.

«Сложившаяся ситуация в отношении российских и русскоязычных детей требует не только пристального внимания, но и решительного осуждения, как не соответствующая идеалам, провозглашенным в Уставе ООН», — заключила Львова-Белова.

Аналогичные письма направлены в адрес председателя Комитета ООН по правам ребенка Микико Отани и председателя Европейской сети детских омбудсменов (ENOC) Теони Куфониколаку.

Ранее посольство России в США создало горячую линию, куда можно сообщить о нападках и случаях дискриминации по языковому, национальному, религиозному и иным признакам на фоне ситуации на Украине.