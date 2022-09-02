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02 сентября 2022, 12:46

«Возмутительная история». Омбудсмен Нижегородской области заступился за избитого мальчика с аутизмом

Детский омбудсмен Нижегородской области заступился за избитого мальчика с аутизмом

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Поведение продавщицы мороженого, которая напала на мальчика с аутизмом в Нижегородской области, неоправданно, но иногда такое случается из-за недостатка информации, заявила «Подъему» уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова. Она уточнила, что контролирует разбирательство после случившегося.

«Безусловно, это возмутительная история. И поведение продавца невозможно оправдать. Конечно, ситуацию мы возьмем на контроль. К сожалению, подобные прецеденты редко, но имеют место», — сказала детский омбудсмен.

Она объяснила это незнанием. Нужно больше рассказывать о жизни людей с расстройствами аутистического спектра, помощи и инклюзивном воспитании, пояснила омбудсмен.

Нападение случилось на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде. Продавщица мороженого подозвала мальчика, который играл на площадке у поющего фонтана, схватила за шею и начала ругать. Она заявила, что нужно носить с собой справку и держать ребенка в ванной.

Мать мальчика рассказала, что теперь при посторонних он начинает кричать от страха и пытается защититься. Женщина обратилась в полицию. Следком России начал доследственную проверку. Правоохранители назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы оценить причиненный вред.

Дети

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