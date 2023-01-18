Общество 18 января 2023, 18:03 Детский омбудсмен Мария Львова-Белова рассказала, как оказывают помощь детям Донбасса

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Детский омбудсмен Мария Львова-Белова и Фонд Святителя Василия Великого, учредителем которого является Константин Малофеев, запустили новый благотворительный проект «Счастливое детство», который нацелен на помощь детям Донбасса. Об этом сообщил «Царьград».

Первыми подопечными Фонда, которым отправят помощь, станут два детских дома в ЛНР и ДНР, а также школа-интернат в Запорожской области.

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«Отремонтируем помещения, закупим новую мебель и современные средства реабилитации, оборудуем трудовые мастерские, привлечем и обучим специалистов. Все это сможем сделать для ребят уже в наступившем году», — рассказала Мария Львова-Белова.

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Она также выразила надежду, что дети найдут новые любящие семьи.