    15 мая 2020, 14:34

    Детский омбудсмен Кузнецова рассказала о своей беременности

    Алена Макаренко

    Детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала о своей беременности. Новостью она поделилась на странице в Facebook, сообщило издание «Федерал Пресс».

    Кузнецова рассказала своим подписчикам, что ждет ребенка, в Международный день семьи. Сообщение о беременности она представила в виде диалога с сыном Левой.

    «Лева: Мам, а там, в твоем животике, малыш? Я: Ну да…», — написала Кузнецова в соцсети.

    После чего ребенок поинтересовался у матери, как он туда попал: «Ты что, его проглотила? Выплюнь его скорее!». Также сына заинтересовал вопрос, голый ли малыш в животе у мамы. В ответ Кузнецова пообещала одеть и принарядить его будущего братика или сестричку сразу после его/ее появления на свет.

    Детский омбудсмен Кузнецова рассказала о своей беременности | Изображение 1
    Источник фото: Facebook

    В конце поста Кузнецова поздравила всех с праздником и пожелала мира, добра, благополучия и здоровья. Международный день семьи ежегодно отмечается 15 мая с 1994 года.

    Кузнецова замужем за священником Алексеем Кузнецовым с 2003 года. Супруги воспитывают шестерых детей: дочерей — Марию и Дарью, сыновей — Ивана, Николая, Тимофея и Льва.