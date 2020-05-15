Детский омбудсмен Кузнецова рассказала о своей беременности

Кузнецова рассказала своим подписчикам, что ждет ребенка, в Международный день семьи. Сообщение о беременности она представила в виде диалога с сыном Левой.

«Лева: Мам, а там, в твоем животике, малыш? Я: Ну да…», — написала Кузнецова в соцсети.

После чего ребенок поинтересовался у матери, как он туда попал: «Ты что, его проглотила? Выплюнь его скорее!». Также сына заинтересовал вопрос, голый ли малыш в животе у мамы. В ответ Кузнецова пообещала одеть и принарядить его будущего братика или сестричку сразу после его/ее появления на свет.

Источник фото: Facebook

В конце поста Кузнецова поздравила всех с праздником и пожелала мира, добра, благополучия и здоровья. Международный день семьи ежегодно отмечается 15 мая с 1994 года.

Кузнецова замужем за священником Алексеем Кузнецовым с 2003 года. Супруги воспитывают шестерых детей: дочерей — Марию и Дарью, сыновей — Ивана, Николая, Тимофея и Льва.