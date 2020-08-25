Детский омбудсмен Крыма рассказал, как всплыла история с домогательствами в детском лагере

Вожатого из детского лагеря «Тимуровец» в Крыму заподозрили в домогательствах и насилии над тремя девочками. Детский омбудсмен республики Ирина Клюева в беседе с «360» рассказала, как стало известно о случившемся.

Уполномоченный по правам человека пояснила, что один из отдыхавших в лагере детей пожаловался на вожатого родителям. Причем речь шла о вымогательстве — якобы мужчина требовал у ребенка деньги.

«Родитель обратился в полицию. <…> Быстро задержали этого товарища. Параллельно в ходе расследования стало известно о действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних», — уточнила Клюева.

По ее словам, пока точно неизвестно, действительно ли имело место изнасилование. Крымский омбудсмен подчеркнула, что подобное можно подтвердить лишь экспертизой.

«Заявлений от родителей девочек до того, как его задержали, в правоохранительные органы не поступало. Именно инцидент с вымогательством послужил поводом для задержания», — обратила внимание Клюева.

По данным СМИ, вожатый ранее был судим — за кражу. Уполномоченный по правам ребенка заметила, что этот факт тоже предстоит выяснить полиции.

«Если это подтвердится, то будут и претензии к руководству [лагеря] в том числе. <…> Такие люди вообще не могут работать в учреждениях с детьми», — подчеркнула Клюева.

В отдельных случаях человека с судимостью могут допустить для работы в детские учреждения, но в Крыму такие дела рассматривает комиссия по делам несовершеннолетних. Решение принимается персонально по каждому делу.

Как долго вожатый проработал в лагере, омбудсмен уточнить затруднилась. По имеющимся сведениям, он устроился присматривать за отдыхающими детьми только в этом сезоне. Приехал на полуостров мужчина из Московской области.