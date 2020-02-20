Детский омбудсмен Красноярска не нашел нарушений в выгуле мальчика на поводке

По словам Мирошниковой, с семьей ребенка уже провели беседу. Однако она отметила, что нарушений в подобной «прогулке» нет. Омбудсмен уточнила, что такие «поводки» можно найти во многих магазинах.

«Я бы не назвала это поводком. Вы не подумайте, что я оправдываю эту ситуацию. Ситуация, на самом деле, некрасивая, неэстетичная. Я убедилась, что вреда ребенку физического не было причинено. Он не потерпел какие-то побои, он не замерз. То, что произошло, на самом деле некрасиво и, на мой взгляд, еще и унизительно, конечно, для ребенка», — пояснила Мирошниченко.

Она добавила, что мальчик растет в хорошей и ответственной семье.

«Крепится за плечики, за поясочек — вот какое-то удерживающее устройство. То, что тащить, это было некрасиво. Хотя меня еще возмущают люди, которые это снимают. А потом еще и обсуждают, и вопросы задают, как к этому можно относиться. Сделали бы замечание человеку вовремя, а не устраивали бы обсуждения незначащей абсолютно темы на всю Российскую Федерацию», — подчеркнула омбудсмен.