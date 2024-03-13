13 марта 2024, 14:16
Детский омбудсмен Ярославская заявила о снижении количества трудных подростков в Москве
В Москве наметилась тенденция к снижению количества трудных подростков. По статистике никаких всплесков в этом плане уже давно нет, сообщила уполномоченный по правам ребенка столице Ольга Ярославская в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По ее словам, если ребенок перешел дорогу в неположенном месте, распивал алкоголь или курил сигареты — это никак не говорит о том, что он трудный. Такие моменты считаются лишь формальным признаком, чтобы встать на учет в ПДН.
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«Это совсем другое, это не трудный подросток. Если мы говорим о нарушении закона, ворует и так далее. Извините, это уголовно наказуемое, это тоже другая история», — отметила Ярославская.
Дети
Москва
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