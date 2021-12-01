Детский Омбудсмен Ярославская перечислила самые частые поводы для обращения в пандемию

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала, с какими вопросами к ней обращались чаще всего в период пандемии. Об этом сообщила НСН.

По ее словам, обычно речь шла о проблемах, связанных с ограничением передвижений. Во время пандемии увеличилось количество разводов. После этого появилось много обращений по теме места жительства ребенка и порядка общения родителей с ним.

«Самые больные и многочисленные обращения — это деление ребенка, они начинают детей пилить, разрывать на части», — заключила Ярославская.