Детский омбудсмен Ирина Волынец предложила увеличить пособие по уходу за детьми-инвалидами

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила повысить пособие по уходу за детьми-инвалидами вне зависимости от уровня дохода опекуна. Об этом написал RT.

Она пояснила, что на данных момент ухаживающим за детьми-инвалидами младше 18 лет полагаются выплаты в размере 10 тысяч рублей в случае, если опекун не работает и не получает других пособий.

Ирина Волынец предложила увеличить выплаты до размера МРОТ и предоставить возможность опекунам работать удаленно или неполный день, при этом все равно имея право на пособие.