Детский омбудсмен анонсировал открытие в 2022 году до 50 клубов для подростков

В России до конца 2022 года планируют открыть до 50 клубов для подростков. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на форуме «Подростки 360» во Владивостоке. Ее процитировало РИА «Новости».

«Развитие федеральной сети подростковых центров как точек притяжения подростков. Они будут одновременно клубами и кризисными центрами, где можно получить психологическую и другую помощь. До конца года мы планируем до 50 таких пространств», — сообщила детский омбудсмен.

В пилотных регионах проекта «Подростки России» будут отработаны вопросы трудовой занятости несовершеннолетних. В России сейчас 77 тысяч самозанятых подростков, летом работу искали 300 тысяч школьников. Львова-Белова заявила, что нужно активнее реагировать на эту потребность.

Организатором форума «Подростки 360» во Владивостоке выступает правительство Приморского края. Мероприятие посвящено взаимодействию органов власти и других структур по вопросам создания подростковых центров в регионах России.