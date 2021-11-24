Детский омбудсмен Мишонова сообщила о проверке после избиения школьницы в Электростали

Подразделение полиции по делам несовершеннолетних организовало проверку обстоятельств избиения 11-летней школьницы из Электростали у нее же дома. Об этом детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова рассказала в своем Telegram-канале.

«Действия и высказывания детей поражают своей жестокостью. Все произошло у пострадавшей девочки дома. Сейчас проводится процессуальная проверка. С семьями детей работают КДН и ПДН. Оценку всему дадут правоохранительные органы», — поделилась своими эмоциями и информацией Мишонова.

Омбудсмен добавила, что специалисты изучат обстановку, в которой воспитывается школьница, которая устроила драку. Со всеми участницами этого конфликта сейчас работают психологи. С пострадавшей все в порядке — она уже ходит на занятия.

Ранее в Сети разошлось видео избиения. На кадрах видно, что агрессивная девочка и какие-то дети за кадром через слово матерятся. Сначала сидящая на стуле школьница получила ногой в голову, а потом ее ровесница, пришедшая в гости, жестоко бьет ее кулаками по лицу и затылку. Этим случаем заинтересовалась прокуратура Московской области.