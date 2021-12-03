Детский новогодний марафон начался в технопарках Москвы

В Москве для школьников от 13-ти до 17-ти лет запустили новогодний марафон. Его инициатором стали детские технопарки столицы, сотрудники которых подготовили более 90 мероприятий. Об этом написало «Утро.ру» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Стартует марафон с пятницы, 3-го декабря. Все участники смогут пройти квесты, которые позволят им получить новые знания и полезные навыки. Завершится марафон игрой в «Технограде» на ВДНХ 24 декабря.

«Чтобы получить приглашение на финальную игру, участники должны будут посетить три любых мероприятия», — пояснил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию на портале technopark-kids.ru.