«Детский мир» заморозил цены на 90 видов товаров
Сеть магазинов «Детский мир» зафиксировала цены на товары первой необходимости
Ретейлер «Детский мир» заморозил цены на 90 видов товаров первой необходимости. Об этом говорится в официальном заявлении торговой сети.
В список товаров с зафиксированными ценами вошли детское питание, товары детской гигиены, в том числе подгузники, пеленки, присыпки, влажные салфетки, мыло, зубная паста, бутылочки и пустышки, детская обувь и одежда.
«„Детский мир“ находится в постоянном контакте с поставщиками и делает все необходимое, чтобы наши покупатели были обеспечены качественными товарами первой необходимости в достаточных объемах и по максимально доступным ценам», — заявила генеральный директор компании Мария Давыдова.
В пресс-службе отметили, что на складах торговой сети имеется достаточный запас товаров для стабильной работы всей розничной сети. Дополнительные поставки идут согласно установленным планам, поэтому дефицита товаров не будет.
В начале марта Федеральная антимонопольная служба направила запрос в «Детский мир» с требованием объяснить повышение цен на товары. Покупатели торговой сети пожаловались на подорожание детского питания и подгузников.