Ретейлер «Детский мир» заморозил цены на 90 видов товаров первой необходимости. Об этом говорится в официальном заявлении торговой сети.

В список товаров с зафиксированными ценами вошли детское питание, товары детской гигиены, в том числе подгузники, пеленки, присыпки, влажные салфетки, мыло, зубная паста, бутылочки и пустышки, детская обувь и одежда.

«„Детский мир“ находится в постоянном контакте с поставщиками и делает все необходимое, чтобы наши покупатели были обеспечены качественными товарами первой необходимости в достаточных объемах и по максимально доступным ценам», — заявила генеральный директор компании Мария Давыдова.

В пресс-службе отметили, что на складах торговой сети имеется достаточный запас товаров для стабильной работы всей розничной сети. Дополнительные поставки идут согласно установленным планам, поэтому дефицита товаров не будет.

В начале марта Федеральная антимонопольная служба направила запрос в «Детский мир» с требованием объяснить повышение цен на товары. Покупатели торговой сети пожаловались на подорожание детского питания и подгузников.