16 августа 2023, 17:15
«Детский мир» открыл в Москве первый дискаунтер «Еще»
«Детский мир» открыл в ТЦ «Алтуфьевский» в Москве первый дискаунтер под брендом «Еще»
На втором этаже ТЦ «Алтуфьевский» на севере Москвы открылся магазин низких цен «Еще». Бренд принадлежит группе компаний «Детский мир». Об этом сообщил портал Retail.ru.
Портал уточнил, что в ассортимент вошли около 4000 позиций, включая товары повседневного спроса — продукты питания, одежда, косметика и товары для детей. Более 2000 наименований можно приобрести по цене ниже 99 рублей. Торговый зал магазина занял примерно 600 квадратных метров.
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По данным Retail.ru, в ближайшее время в Москве откроют еще как минимум три магазина «Еще». Один из них появится в Бутово. Кроме того, планируется открыть магазины в Мытищах, Солнечногорске, Нижнем Новгороде и других городах.
Ранее владелец сети «Стокманн» продал складской комплекс в Москве.
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