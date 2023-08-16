Общество 16 августа 2023, 17:15 «Детский мир» открыл в Москве первый дискаунтер «Еще» «Детский мир» открыл в ТЦ «Алтуфьевский» в Москве первый дискаунтер под брендом «Еще» Фото: retail.ru

Читать 360tv в

На втором этаже ТЦ «Алтуфьевский» на севере Москвы открылся магазин низких цен «Еще». Бренд принадлежит группе компаний «Детский мир». Об этом сообщил портал Retail.ru.

Портал уточнил, что в ассортимент вошли около 4000 позиций, включая товары повседневного спроса — продукты питания, одежда, косметика и товары для детей. Более 2000 наименований можно приобрести по цене ниже 99 рублей. Торговый зал магазина занял примерно 600 квадратных метров.

Реклама

По данным Retail.ru, в ближайшее время в Москве откроют еще как минимум три магазина «Еще». Один из них появится в Бутово. Кроме того, планируется открыть магазины в Мытищах, Солнечногорске, Нижнем Новгороде и других городах.

Ранее владелец сети «Стокманн» продал складской комплекс в Москве.