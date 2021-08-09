Детский лагерь на Урале обвинили в пропаганде ЛГБТ из-за «дня наоборот»

Лагерь «Талый ключ» обвинили в пропаганде ЛГБТ среди детей. Вожатые устроили традиционный «день наоборот», когда мальчики переодеваются в девочек, а девочки в мальчиков.

Шум поднял руководитель областного Совета отцов Вячеслав Бальцевич. Он считает, что это была целенаправленная пропаганда ЛГБТ-сообщества. Ему пожаловалась одна из матерей мальчика, которого заставляли вместе со всеми участвовать в этом мероприятии.

«Что делает пацан в женской одежде, накрашенный и с непонятной прической? Что в нем пробуждается, к чему такие действия его подталкивают?» — сообщил Бальцевич порталу E1.ru.

Общественник отметил, что он бы не возмутился, если бы это была театральная постановка. Но смысла заставлять всех мальчиков переодеваться в женскую одежду он не понял. Бальцевич считает, что это опасно для мужественности.

Он призвал наказать причастных к организации «дня наоборот» по закону. Вячеслав Бальцевич направил в прокуратуру запрос с просьбой проверить действия лагеря на предмет ЛГБТ-пропаганды.