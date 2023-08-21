Общество 21 августа 2023, 11:16 Детский кластер создадут в парке «Яуза» в Москве Мельников: в парке «Яуза» в Москве благоустроят 14 детских площадок и откроют 2 новые зоны Пресс-служба Департамента капитального ремонта города Москвы

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В рамках работ по благоустройству парка «Яуза» в Москве на участках вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда реконструируют 14 детских площадок и откроют две новые игровые зоны. Четыре площадки войдут в детский кластер. Об этом рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.

В пресс-службе столичной мэрии уточнили, что эти территории находятся в плотно застроенных жилых районах и пользуются большой популярностью среди местных жителей.

Детский кластер будет состоять из четырех площадок разных размеров, объединенных между собой дорожками. Его общая площадь составит более 2,7 тысячи квадратных метров. Сергей Мельников

Кроме того, вблизи Новоосташковского моста обновят уже существующие детские площадки и создадут новый детский комплекс. У пересечения Сухонской улицы и проезда Шокальского обустроят еще одну игровую зону, для нее уже подготовили основу. Еще одну площадку откроют в спортивной зоне на Сухонской улице, для нее началась подготовка территории.

Общая площадь игровой зоны на Сухонской улице составит около 400 квадратных метров. Здесь появятся качели, песочница, батуты, карусели и гребни-качалки, включая специальные аттракционы для самых маленьких детей.

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