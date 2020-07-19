Детский аттракцион развалился на ходу в Набережных Челнах. Видео

Часть кабины отвалилась от аттракциона «Веселые горки» в Набережных Челнах. В тот момент в нем находились люди.

Видео с разваливающимся на ходу аттракционом появилось в социальных сетях. Им уже заинтересовалась прокуратура, сообщает портал «Татар-информ».

«Проверяется информация по размещенным видеозаписям, в том числе был ли сам факт происшествия и устанавливается, действительно ли запись была сделана именно в Набережных Челнах», — заявил исполняющий обязанности старшего помощника прокурора республики Татарстан Рамиль Ахметзянов.

По предварительным данным, причиной инцидента стали сломанные крепления кабины вагончика.

Ранее сообщалась, что на аттракционе в Благовещенске застряла 12-летняя девочка. Экстремальная карусель не остановилась вовремя, и ребенку пришлось кататься более 15 минут. В итоге аттракцион остановили сотрудники парка с помощью подручных средств. Девочка не пострадала, а парк Благовещенска обещают проверить сотрудники прокуратуры региона.