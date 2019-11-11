Детских садов не хватило на 205 тысяч маленьких россиян

Российским детям не хватает мест в яслях и детских садах. На начало ноября дошкольное образование не смогли получить 205,3 тысячи маленьких россиян в возрасте от полутора до трех лет.

Эти цифры, как следует из мониторинга доступности дошкольного образования, говорят о снижении количества очередников — в октябре детей без места в детсаду было на 30 тысяч больше. Документ опубликовал сайт Министерства образования РФ.

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Доступность дошкольного образования в России с 1 октября по 1 ноября 2019 года выросла на 1,72%. Этот показатель составляет 84,48%. Кроме того, за минувший месяц в очередь за местом в детский садик или ясли встали родители почти семи тысяч малышей.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию распорядился до конца 2021 года решить насущную проблему с нехваткой мест в яслях

Для этого глава государства велел создать не менее 270 тысяч новых мест в ДОУ. 90 тысяч из них должны появиться до конца 2019-го. До декабря 2021 года на эти цели государство планирует направить почти 147 миллиардов рублей из федерального и регионального бюджетов.