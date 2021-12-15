Детские спортивные турниры проведут в Тарко-Сале

В Тарко-Сале перед новогодними праздниками проведут традиционные детские спортивные состязания. Юных спортсменов ждет мини-футбол, волейбол, дартс и плавание. По словам заместителя директора КСК «Геолог» Александра Демченко, призы будет раздавать Дед Мороз, написало ИА «Север-Пресс».

«Если для детворы соревнования в большей степени развлечение, то для тренеров — это подведение итогов. В основном участвуют начинающие спортсмены, поэтому важно простимулировать их и посмотреть на уровень подготовки», — рассказал Демченко.

В КСК «Геолог» сейчас развивают 14 видов спорта, при этом на секции ходят до 700 человек. Это место является одной из основных спортивных арен Тарко-Сале.