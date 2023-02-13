Общество 13 февраля 2023, 19:09 Детские школы искусств Ямала оборудуют лучшими российскими музыкальными инструментами

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Ямало-Ненецкий автономный округ стал первым регионом в России, который подписал соглашения на поставку инструментов с руководителями лучших российских музыкальных фабрик. Об этом сообщил «Север-пресс».

Среди них оказались воронежские, петербуржские и московские фабрики по производству музыкальных инструментов.

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Отмечается, что в текущем году на оборудование региональных детских школ искусств отечественными инструментами из бюджета ЯНАО выделили более 50 миллионов рублей.

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