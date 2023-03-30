Общество 30 марта 2023, 13:32 Детские сады нового поколения откроют на Ямале

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Сразу три детских сада нового поколения откроют в ЯНАО, они появятся в Губкинском, Салехарде и Тарко-Сале. Об этом сообщило «Ямал-Медиа» со ссылкой на окружной департамент строительства и жилищной политики.

Дошкольные учреждения появятся в жилых микрорайонах. Посещать их смогут даже самые маленькие ямальцы в возрасте от двух месяцев.

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Новые детсады откажутся от коридорной системы. В них организуют общие игровые пространства. Кроме того, помещения можно будет трансформировать. Проектами предусмотрены также музыкальные и спортивные залы, бассейны, медицинский блок и кабинеты.

«Благодаря общему игровому пространству в новых детских садах будет создана система взаимодействия детей разных возрастных категорий. А это возможности для нового опыта, наставничества, ученичества», — сказал куратор проектов, заместитель руководителя дирекции капитального строительства ЯНАО Алексей Подсезерцев.

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