Детские сады Махачкалы временно закрыли из-за массового отравления

Все детские сады Махачкалы закрыли на три дня для выяснения причин массового отравления детей.

Такое заявление сделали в управлении образования города, пишет РИА «Новости».

В период 8 по 11 октября было зарегистрировано 75 случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди детей, которые ходят в детские сады Махачкалы.

«Из общего числа зарегистрированных случаев в Республиканский кожно-венерологический диспансер госпитализировано 47 детей в состоянии легкой и средней степени тяжести. На амбулаторном лечении находятся 28 детей», — сообщали ранее в пресс-службе Роспотребнадзора.

В отношении поставщика пищевой продукции было начато административное расследование.

Ранее из-за случившегося были временно закрыты пять детских садов Махачкалы.