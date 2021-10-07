Детские сады «Колокольчик» и «Росинка» открыли в Ноябрьске

В Ноябрьске открылись детские сады «Колокольчик» и «Росинка». Они находились на длительном капитальном ремонте из-за недобросовестной работы подрядной организации. Об этом написал сайт Infox.

Дошкольные учреждения должны были открыться гораздо раньше, однако подрядчик, который занимался ремонтными работами, все время откладывал сроки сдачи объекта. Родителям пришлось водить детей в соседние детсады, что создавало для них некоторые неудобства. Глава Ноябрьска Алексей Романов решил взять объекты под свою ответственность.

«В отношении подрядчика проведут претензионную работу: это штрафы и неустойки. Также документы направят в ФАС для привлечения предпринимателя к административной ответственности», — сообщил замглавы администрации города Ю. Петров.