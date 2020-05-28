«Мы тоже заслужили смерть»: детские онлайн-уроки о церкви напугали пользователей

Пермское отделение церкви «Новый Завет» выпустило онлайн-урок для детей. Подачу выбрали весьма странную, рассказывая о смерти за непослушание и используя гвозди. Пользователи жестко раскритиковали программу за влияние на детскую психику. В церкви «360» объяснили, почему передача такая.

Онлайн-уроки церковь публикует на YouTube-канале. Ведут программу сотрудница воскресной школы и перчаточная кукла Сережа. В этих уроках детям рассказывают о жизни верующих, молитвах, любви, прощении и других важных вещах.

Все это делается в игровой форме и с использованием разных предметов. Например, ведущая в выпуске надевает колючий венок Сереже, проводя аналогию с терновым венцом Христа. Распятие в онлайн-уроке решили показать с помощью большого гвоздя, а побивание апостола Петра продемонстрировали булыжником.

«Когда люди ведут себя очень плохо, злые, не верят в Господа, не живут, как учит нас Библия, они заслуживают смерти. И вот нас с вами, ребятки. Мы бы тоже с вами заслужили смерти, потому что мы часто с вами бываем непослушными», — рассказывает ведущая.

В приемной пермского отделения церкви «Новый Завет» заверили «360», что ничего нового в онлайн-уроках не придумали. Информацию хотели донести на детском уровне.

«Каких-либо новых истин, там вообще ничего не сказано. Все точно так же, как в любой христианской тематике, может быть, немного не совсем [тот формат]. Подача материала не знаю, на сколько [подходит]. Но, в принципе, ничего там не изменено, все соответствует историям, которые рассказывают», — отметили в приемной.

При этом в соцсетях уже успели разлететься отрывки урока с гневными комментариями. Некоторые признались, что даже им стало страшно после просмотра, а кто-то не обошелся без шуток.

«Это новая передача „Покойтесь с миром малыши“», — написал один из пользователей.

«Это что вообще было такое? Это же лють лютая», — подхватил другой подписчик.

«Неужели есть родители, добровольно усаживающие детей перед телевизором, чтобы посмотреть ЭТО? Просто треш», — недоумевали в комментариях.

В приемной церкви пообещали «360» дать развернутый комментарий об идее детских видеоуроков в таком формате.