Детские могилы в Барнауле закопали после поломки трактора

На кладбище в Барнауле закопали недоделанные детские могилы. Ранее работу не завершили из-за поломки трактора. Об этом «360» рассказала председатель комитета по информационной политике администрации Барнаула Екатерина Андреева.

«Через час после появления этой информации в СМИ, все там закопали (еще вчера). Все приведено в соответствие», — сообщил Андреева.

Незарытые детские могилы нашли на кладбище в Барнауле Подробнее

По ее словам, причина недоделанной работы оказалась нелепая.

«Сломался трактор у них. Они не сообщили об этом вышестоящему руководству, не попросили о содействии и помощи. Соответственно некоторую, на мой взгляд, халатность проявили», — отметила представительница администрации Барнаула.

Она добавила, что сейчас ведется служебная проверка. Следственный комитет по региону также должен дать правовую оценку случившемуся.

По мнению Андреевой, администрация может подвергнуть дисциплинарной ответственности всех руководителей, которые отвечают за данный сектор работы.

В результате проверки выяснялось, что со 2 по 7 октября на Власихинское сельское кладбище доставили девять тел умерших. Могилы для них были подготовлены. Однако закапывать их пришлось вручную, поскольку трактор сломался. В итоге «толщина слоя земли над гробом не превышала 50 сантиметров».

«Таким образом, не были предприняты меры по захоронению в рамках гарантированного перечня услуг по погребению безродных», — сказано на официальном сайте администрации города.

Ранее заведующий кладбища в поселке Власиха в Барнауле Владимир Каминский опубликовал видео, где видно, что несколько детских могил остались незарытыми. Уточнялось, что на этом погосте хоронят детей-сирот и тех, у кого нет родственников.