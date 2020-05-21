Детские лагеря в Тюменской области предложили открыть 20 июня
Президент Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Лариса Шилова подчеркнула, что детские лагеря в Тюменской области могут начать работу 20 июня. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
«Первая смена детского отдыха отменена из-за пандемии коронавируса. Вторая, если будут благоприятные санитарно-эпидемиологические условия, стартует 20 июня», — уточнила Шилова.
По ее словам, лагерные смены сократят до 14 дней.
Президент ассоциации добавила, что тюменские дети не смогут выехать в лагеря других регионов до конца июля. Посещение лагерей в Тюменской области отрыто только для местных жителей.