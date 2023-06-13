Общество 13 июня 2023, 16:50 Детские лагеря появились в торгово-развлекательных комплексах Москвы Пресс-служба ТРК Vegas

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Новый вид детского летнего досуга появился в Москве. В столичных торгово-развлекательных комплексах заработали лагеря, в которых юные гости смогут поиграть или посетить творческие занятия.

Досуговые центры открылись в нескольких московских ТРК 5 июня. Здесь родители могут оставить детей под присмотром опытного персонала.

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Мальчики и девочки проводят время в лагерях в формате edutainment, сочетающем обучение и развлечение. Ребята не только общаются и играют, но и узнают новое.

Например, юных гостей учат технике твистинга — созданию зверей из воздушных шаров. Посетители лагерей собирают пазлы и осваивают настольные игры, среди которых «Имаджинариум», «Дженга», Аctivity, «Кто есть кто?».

Для детей подготовили мастер-классы на разные темы: природа и экология, основы безопасности и правил дорожного движения, герои мультфильмов, занимательное творчество. В программу включили не только интеллектуальное, но и физическое развитие — ребята делают разминку и танцуют.

Пресс-служба ТРК Vegas

Лагеря работают днем с понедельника по пятницу в ТРК «Vegas Крокус Сити», «Vegas Каширское» и «Vegas Кунцево». Посетить досуговые центры дети могут до 30 июня включительно.