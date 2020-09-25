Детские кружки запретили размещать в подвалах и на цокольных этажах
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Подвальные и цокольные этажи запрещается использовать для организации детских мероприятий. Речь идет о спортивных активностях, развивающих занятиях, праздниках, торжественных и развлекательных событиях.
Исключение составляют те случаи, когда они предусмотрены проектной документацией.
Помещения для оздоровления и отдыха людей также нельзя размещать на мансарде, если она неогнеустойчива.
В подобных зданиях не должны находится более 50 детей. Если на этаже есть только один эвакуационный выход, то в помещении не может быть более десяти детей. Новые правила противопожарного режима вступят в силу с 1 января 2021 года.
Ранее депутат Виталий Милонов поддержал идею парламентария Евгения Федорова компенсировать родителям траты на частные детские сады.