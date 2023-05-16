Общество 16 мая 2023, 09:50 Детские комнаты в вузах предложили открыть в России Детский омбудсмен Татарстана Волынец предложила открыть в вузах детские комнаты piqsels

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Многие россияне откладывали рождение детей, чтобы получить образование. Решить эту проблему открытием в вузах детских комнат предложила Госдуме уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец, сообщил RT.

Она направила обращение на имя первого зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой, в котором попросила поддержать создание детских комнат при учебных заведениях и разработать такой законопроект. По задумке детского омбудсмена, студенты могли бы оставлять в них своих детей под присмотром на непродолжительное время.

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Ирина Волынец уверена, что это поможет повысить рождаемость. По статистике за период с 2018 по 2022 годы женщины обзаводились первым ребенком в среднем в 26,75 года, вторым в 30,5 года и третьим — в 33,1 года. По мнению детского омбудсмена, женщины стали отказываться от материнства или откладывать его на поздний срок ради получения образования и карьеры, и нужно им помочь.

Россия по оценкам Росстата в 2022 году заняла девятое место по численности населения, которая превысила 145 миллионов человек. В ближайшие годы она сократится, ежегодная убыль составит 353 тысячи человек.