Общество 01 августа 2023, 17:21 Детские игрушки в России проверят на духовность и нравственность Депутат Буцкая: законопроект о проверке детских игрушек на духовность внесут в Госдуму РИА «Новости»

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В России хотят создать процедуру социальной, психологической и санитарной оценки детских игрушек. Проект закона уже готовят, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в интервью «Известиям».

Авторы законопроекта собираются установить «критерии безопасности для духовно-нравственной идеологии» России.

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«Сейчас разрабатывается такой законопроект, его планируют внести в Госдуму в ближайшее время», — отметила Буцкая.

На сегодняшний день детские игрушки проходят только санитарно-эпидемиологическую экспертизу. Если проект закона одобрят, их ждет психолого-педагогическая сертификация. Результаты подобной проверки помогут понять, не нанесет ли конкретная игрушка вред ментальному здоровью детей.

Буцкая пояснила, что есть такие игрушки и игры, которые вызывают ужас у ребенка и даже родителей. К таким относится Хагги Вагги из хоррор-игры Poppy Playtim, в которой задача персонажа — убить своего владельца.

При разработке инициативы учтут закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола. Буцкая добавила, что критерии оценки игрушек будут определять психологи и педагоги.

В конце июля член комитета Государственной думы по международным делам Мария Бутина призвала запретить в России продажу кукол Барби. По ее словам, эти игрушки пропагандируют ЛГБТ.