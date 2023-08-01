01 августа 2023, 17:21
Детские игрушки в России проверят на духовность и нравственность
Депутат Буцкая: законопроект о проверке детских игрушек на духовность внесут в Госдуму
В России хотят создать процедуру социальной, психологической и санитарной оценки детских игрушек. Проект закона уже готовят, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в интервью «Известиям».
Авторы законопроекта собираются установить «критерии безопасности для духовно-нравственной идеологии» России.
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«Сейчас разрабатывается такой законопроект, его планируют внести в Госдуму в ближайшее время», — отметила Буцкая.
На сегодняшний день детские игрушки проходят только санитарно-эпидемиологическую экспертизу. Если проект закона одобрят, их ждет психолого-педагогическая сертификация. Результаты подобной проверки помогут понять, не нанесет ли конкретная игрушка вред ментальному здоровью детей.
Буцкая пояснила, что есть такие игрушки и игры, которые вызывают ужас у ребенка и даже родителей. К таким относится Хагги Вагги из хоррор-игры Poppy Playtim, в которой задача персонажа — убить своего владельца.
При разработке инициативы учтут закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола. Буцкая добавила, что критерии оценки игрушек будут определять психологи и педагоги.
В конце июля член комитета Государственной думы по международным делам Мария Бутина призвала запретить в России продажу кукол Барби. По ее словам, эти игрушки пропагандируют ЛГБТ.
Дети
Госдума РФ
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