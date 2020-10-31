Детские игрушки принесли к памятнику жертвам авиакатастрофы над Синаем

После открытия памятника в небо выпустили 25 белых шаров, символизирующих погибших детей. К нему также приносят цветы и свечи.

В полдень в пятую годовщину трагедии колокола всех храмов города звонили в течение семи минут в память о погибших, написало информационное агентство «Невские новости». Они пробили 224 раза — по числу жертв.

Памятник жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом расположен в центре кладбища. К нему сделали специальный подход, вымощенный плиткой. Мемориал «Сложенные крылья» установили в октябре 2017 года. До этого на том месте захоронили неопознанные останки погибших в катастрофе. В церемонии открытия участвовали губернатор Александр Беглов и местные жители.

А321 следовал по маршруту Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург 31 октября 2015 года. Через 20 минут после взлета лайнер исчез с радаров. Позже выяснилось, что в хвостовой части сработало взрывное устройство, из-за чего самолет разрушился в воздухе. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация ИГ*.

Погибли 224 человека, то есть все находившиеся на борту. Это 217 пассажиров и семь членов экипажа. Среди них 25 детей. Самой юной пассажирке — Дарине Громовой — было 10 месяцев.

*ИГ, «Исламское государство» — запрещенная на территории России и в ряде других стран террористическая организация.