Детские и школьные автобусы могут получить право на бесплатный проезд по платным дорогам | 360°

21 октября 2022, 15:33
Детские и школьные автобусы могут получить право на бесплатный проезд по платным дорогам
Депутат Фролова: дети смогут быстро и безопасно добираться в школу, до лагеря или в музей
Депутат Госдумы Тамара Фролова в колонке для РИА ФАН рассказала об инициативе депутатов, которые предложили ввести бесплатный проезд для детских и школьных автобусов по платным дорогам.
По словам авторов законопроекта, после введенной меры дети смогут быстро, безопасно и комфортно добираться в школу, до лагеря или в музей.
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«Порядок идентификации таких автобусов на дорогах будет установлен подзаконными актами правительства РФ, а также в рамках соглашений о государственно-частном партнерстве», — отметила Фролова.
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Возможностью бесплатного проезда уже пользуются рейсовые автобусы, почтовые и аварийно-спасательные службы, а также машины скорой помощи и другой спецтранспорт, напомнила депутат.
Дети
Госдума РФ
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