Детская версия российской вакцины от COVID-19 будет облегченной

Россиянам пообещали выпустить минимум два варианта вакцины от коронавируса после завершения испытаний. Препарат для детей должен быть «более щадящим» — вызывать меньше побочных эффектов.

Профессор и завотделом НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Бутенко рассказал в эфире радио Sputnik, что на основе вакцины «Спутник V» получат два варианта вакцины.

Хотя в тестовой вакцинации участвуют люди старше 18 лет, итоговый препарат должен подходить в том числе для детей. Поэтому после испытаний вероятно появление еще одного препарата, который будет легче.

«Вакцины будут двух категорий: для взрослых и для детей. Для детей она будет более щадящая и менее реактогенная (вызывает меньше побочных эффектов — примеч. ред.)», — подчеркнул Бутенко.

Он пояснил, что дети весят меньше взрослых, поэтому дозировку вакцины для них уменьшат. По-другому работает и иммунная система ребенка — она может быть не так развита, как у взрослого. Градация на детские и взрослые существует у всех подобных препаратов.

Профессор добавил, что при тестировании вакцины нужно задействовать «достаточно большие контингенты людей всех возрастных и гендерных групп». Само исследование должно быть всесторонним, поскольку схема прививки затронет большую часть населения.

«Надо определить все возможные варианты применения», — заключил Бутенко.

Первую партию российской вакцины «Спутник V» уже выпустили в гражданский оборот. Ее поставки в российские регионы начнутся в ближайшее время.