Детская поликлиника открылась после реновации в Волхове

В Волхове подошла к концу реновация детской поликлиники, передает Piter.tv со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Уточняется, что на капремонт учреждения было направлено около 57 миллионов рублей. После реновации в поликлинике появились кабинет неотложной помощи, игровая зона, а также комната для кормления малышей. Кроме того, организована маршрутизация с отдельным входом для болеющих детей, а центральный вход оснащен автоматическими дверями.