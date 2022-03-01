Детская поликлиника №21 в Петербурге откроется после 12 лет ремонта

Детская поликлиника № 21 на проспекте Стачек в Петербурге откроется этим летом после ремонта, который затянулся на 12 лет. Об этом газете «Петербургский дневник» рассказал глава администрации Кировского района Сергей Иванов.

«Поликлиника на проспекте Стачек в 2010 году закрылась на ремонт. К сожалению, он был выполнен некачественно. Были вопросы к проекту и к тем, кто готовил проектно-сметную документацию и технические решения. Поэтому пришлось заново делать проектирование, ликвидировать ту аварийность, которая была обнаружена в перекрытиях. Здание поликлиники — историческое, бывшая Ушаковская больница, это объект культурного наследия, там нельзя просто взять и изменить, каждый шаг надо согласовывать с КГИОП», — рассказал Иванов.

Ремонт в поликлинике наконец закончат в августе этого года.