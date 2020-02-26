Детская больница в Москве решила купить пятиметровый иконостас за 1 млн

Детская больница в Москве решила купить иконостас за миллион рублей. Поставить его планируют в больничном храме на первом этаже центра.

Закупку иконостаса проводит Научно-практический центр (НПЦ) специализированной медицинской помощи детям имени В. Ф. Войно-Ясенецкого. Учреждение хочет приобрести иконы для храма Живоначальной Троицы, судя по данным сайта госзакупок.

Позиция появилась 25 февраля, подать заявку на участие в аукционе можно до 4 марта, а 6-го состоится аукцион. Начальная цена — 996 тысяч рублей. В документах указано, что иконостас НПЦ планирует оплатить не из бюджетных денег, а за счет предпринимательской и другой приносящей доход деятельности.

Ширина иконостаса должна составить 5,17 метра, высота — 2,63 метра. Сюжет икон будет согласовываться в индивидуальном порядке. Поставить иконостас в храм выигравший участник аукциона должен будет в течение 120 дней с момента заключения контракта.

НПЦ руководит нейрохирург Андрей Притыко. Кроме медицинского образования, он окончил духовную академию. Больница находится под патронажем Русской православной церкви.